Оснач Меркурий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оснач Меркурий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

20.10.1829

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Оснач Максим Логвинович

Мать: Оснач Вера Емельяновна

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Иулита Меркурьевна

Мать ребёнка: Оснач Фекла Парфеновна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Оснач Кирилл Меркурьевич

Мать ребёнка: Оснач Фекла Парфеновна

Рождение ребёнка
13.01.1805

Сын: Оснач Павел Меркурьевич

Мать ребёнка: Оснач Фекла Парфеновна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Оснач Василий Меркурьевич

Мать ребёнка: Оснач Фекла Парфеновна

Рождение ребёнка
05.10.1811

Сын: Оснач Дионисий Меркурьевич

Мать ребёнка: Оснач Фекла Парфеновна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оснач Фекла Парфеновна

Смерть
20.10.1829
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