Оснач Меркурий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти20.10.1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Оснач Максим Логвинович
Мать: Оснач Вера Емельяновна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Иулита Меркурьевна
Мать ребёнка: Оснач Фекла Парфеновна
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Оснач Фекла Парфеновна
Рождение ребёнка
13.01.1805
Мать ребёнка: Оснач Фекла Парфеновна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Оснач Василий Меркурьевич
Мать ребёнка: Оснач Фекла Парфеновна
Рождение ребёнка
05.10.1811
Сын: Оснач Дионисий Меркурьевич
Мать ребёнка: Оснач Фекла Парфеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оснач Фекла Парфеновна
Смерть
20.10.1829