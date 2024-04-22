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Оснач Максим Логвинович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Оснач Логвин Архипович

Мать: Оснач Екатерина Павловна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Оснач Меркурий Максимович

Мать ребёнка: Оснач Вера Емельяновна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Оснач Савва Максимович

Мать ребёнка: Оснач Вера Емельяновна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Оснач Иван Максимович

Мать ребёнка: Оснач Вера Емельяновна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Оснач Павел Максимович

Мать ребёнка: Оснач Вера Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оснач Вера Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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