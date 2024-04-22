Оснач Максим Логвинович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Оснач Логвин Архипович
Мать: Оснач Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Оснач Меркурий Максимович
Мать ребёнка: Оснач Вера Емельяновна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Оснач Вера Емельяновна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Оснач Вера Емельяновна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Оснач Вера Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оснач Вера Емельяновна
Смерть
Неизвестно