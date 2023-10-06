Оснач Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Параскева Логвиновна
Отец ребёнка: Оснач Логвин Архипович
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Оснач Логвин Архипович
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Оснач Логвин Архипович
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Оснач Логвин Архипович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Васса Логвиновна
Отец ребёнка: Оснач Логвин Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно