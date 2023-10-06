Оснач Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оснач Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Параскева Логвиновна

Отец ребёнка: Оснач Логвин Архипович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Оснач Алексий Логвинович

Отец ребёнка: Оснач Логвин Архипович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Оснач Семен Логвинович

Отец ребёнка: Оснач Логвин Архипович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Оснач Максим Логвинович

Отец ребёнка: Оснач Логвин Архипович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Васса Логвиновна

Отец ребёнка: Оснач Логвин Архипович

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оснач Логвин Архипович

Смерть
Неизвестно
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