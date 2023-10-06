Оснач Вера Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Оснач Меркурий Максимович
Отец ребёнка: Оснач Максим Логвинович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Оснач Максим Логвинович
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Оснач Максим Логвинович
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Оснач Максим Логвинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно