Оснач Вера Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оснач Вера Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Оснач Меркурий Максимович

Отец ребёнка: Оснач Максим Логвинович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Оснач Савва Максимович

Отец ребёнка: Оснач Максим Логвинович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Оснач Иван Максимович

Отец ребёнка: Оснач Максим Логвинович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Оснач Павел Максимович

Отец ребёнка: Оснач Максим Логвинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оснач Максим Логвинович

Смерть
Неизвестно
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