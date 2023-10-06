Оснач (Мамаева) Фекла Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оснач (Мамаева) Фекла Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Иулита Меркурьевна

Отец ребёнка: Оснач Меркурий Максимович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Оснач Кирилл Меркурьевич

Отец ребёнка: Оснач Меркурий Максимович

Рождение ребёнка
13.01.1805

Сын: Оснач Павел Меркурьевич

Отец ребёнка: Оснач Меркурий Максимович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Оснач Василий Меркурьевич

Отец ребёнка: Оснач Меркурий Максимович

Рождение ребёнка
05.10.1811

Сын: Оснач Дионисий Меркурьевич

Отец ребёнка: Оснач Меркурий Максимович

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оснач Меркурий Максимович

Смерть
Неизвестно
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