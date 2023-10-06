Оснач (Мамаева) Фекла Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Иулита Меркурьевна
Отец ребёнка: Оснач Меркурий Максимович
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Оснач Меркурий Максимович
Рождение ребёнка
13.01.1805
Отец ребёнка: Оснач Меркурий Максимович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Оснач Василий Меркурьевич
Отец ребёнка: Оснач Меркурий Максимович
Рождение ребёнка
05.10.1811
Сын: Оснач Дионисий Меркурьевич
Отец ребёнка: Оснач Меркурий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно