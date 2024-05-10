Пакин Николай Семенович
Место рожденияСосьвинская волость Юрты Шайтанские
Дата рождения20.04.1901
Дата смерти02.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1901
Сосьвинская волость Юрты Шайтанские
Восприемники: Жандармистр унтер-офицер Илья Афанасьев Тренин и жена жандармисткого унтер-офицера Анна Романова Камышева. Священник Герасим Измайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1926
Дочь: Пакина Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Пакина (Рукова) Ульяна Ивановна
Восприемники: города Березова крестьянин Георгий Михайлов Чичев и крестьянка Евонмия Зосимова Сыромятникова. Протеирей Гавриил Леонтьев
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Пакина (Рукова) Ульяна Ивановна
Восприемники: села Березова гражданин Иаков Васильев Рочев и гражданка Татьяна Елизарева Чичева. Священник Иаков Новицкий
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Пакина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Пакина (Рукова) Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
18.12.1934
Дочь: Сондина (Пакина) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Пакина (Рукова) Ульяна Ивановна
д. Резимово Игримского с/совета Березовского района
Военная служба
?.06.1942
Смерть
02.09.1942
г. Колпино Санкт-Петербург Братская могила