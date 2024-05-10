Пакин Николай Семенович 20.04.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПакин Николай Семенович

Пакин Николай Семенович

avatar

Место рождения

Сосьвинская волость Юрты Шайтанские

Дата рождения

20.04.1901

Дата смерти

02.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1901

Отец: Пакин Семен Васильевич

Мать: Пакина (Монина) Татьяна Давидовна

Сосьвинская волость Юрты Шайтанские
Восприемники: Жандармистр унтер-офицер Илья Афанасьев Тренин и жена жандармисткого унтер-офицера Анна Романова Камышева. Священник Герасим Измайлов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пакина (Рукова) Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
16.11.1926

Дочь: Пакина Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Пакина (Рукова) Ульяна Ивановна

Восприемники: города Березова крестьянин Георгий Михайлов Чичев и крестьянка Евонмия Зосимова Сыромятникова. Протеирей Гавриил Леонтьев
Рождение ребёнка
1929

Сын: Пакин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Пакина (Рукова) Ульяна Ивановна

Восприемники: села Березова гражданин Иаков Васильев Рочев и гражданка Татьяна Елизарева Чичева. Священник Иаков Новицкий
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Пакина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Пакина (Рукова) Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
18.12.1934

Дочь: Сондина (Пакина) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Пакина (Рукова) Ульяна Ивановна

д. Резимово Игримского с/совета Березовского района
Военная служба
?.06.1942
Смерть
02.09.1942
г. Колпино Санкт-Петербург Братская могила

Мы используем куки для улучшения работы сайта.