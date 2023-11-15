Пакин Семен Васильевич
Место рожденияюрты Нильденские Сосьвинской инородной управы
Дата рождения14.09.1880
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
14.09.1880
Отец: Пакин Василий
юрты Нильденские Сосьвинской инородной управы
Бракосочетание
07.06.1899
Жена: Пакина Татьяна Давидовна
г. Березов Воскресенский собор
Рождение ребёнка
20.04.1901
Мать ребёнка: Пакина Татьяна Давидовна
Сосьвинская волость Юрты Шайтанские
Восприемники: Жандармистр унтер-офицер Илья Афанасьев Тренин и жена жандармисткого унтер-офицера Анна Романова Камышева. Священник Герасим Измайлов
Рождение ребёнка
05.04.1903
Мать ребёнка: Пакина Татьяна Давидовна
Сосвинская волость Резимовских юрт
Воприемники: Протоирей Градо Березовского Воскресенского Собора Георгий Павлов Паникаровский и Березовская мещанская жена Павла Филиппова Тарасова. Протоирей Георгий Поникаровский
Рождение ребёнка
02.03.1905
Дочь: Пакина Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Пакина Татьяна Давидовна
Резимовские юрты
Восприемники: Межинских юрт инородец Михаил Захариев Остеров и жена, село Сосьвинской Христо-Рождественской церкви, священника, Мария Харитонова Мещерякова. Священник Федор Мещеряков
Рождение ребёнка
23.04.1908
Дочь: Пакина Александра Семеновна
Мать ребёнка: Пакина Татьяна Давидовна
Сосвинская волость, юрты Резимовские
Восприемники: Сосвинской волости, Резимовских юрт инородец Давид Алексеев Монин и Сосвинской волости Резимовских юрт инородческая дочь девица Гликерия Георгиева Монина. Протоирей Георгий Поникаровски... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1911
Дочь: Пакина Анна Семеновна
Мать ребёнка: Пакина Татьяна Давидовна
Сосвинская волость Резимовских юрт
Восприемники: Крестьянин г. Березова Илларион Илларионов Коровьи-Ножки и Березовская крестьянская девица Анна Косьмина Коровьи-Ножки. Протоирей Георгий Поникаровский
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Пакина Татьяна Давидовна
Рождение ребёнка
07.04.1913
Дочь: Пакина Федосья Семеновна
Мать ребёнка: Пакина Татьяна Давидовна
Сосвинская волость. Резимовских юрт
Восприемники: Березовский крестьянин Сотий Иоаннов Голубев и Березовская мещянская девица Евросиния Василиева Данилова. Священник Петр Дубасов
Рождение ребёнка
25.08.1917
Дочь: Пакина Парасковья Семеновна
Мать ребёнка: Пакина Татьяна Давидовна
Сосвинская волость Резимовских юрт
Воприемники: Березовский крестьянин Феодат Якимов Букатин и Березовская мещанская жена Татьяна Васильева Захарова. Священник Михаил Васильев
Рождение ребёнка
08.11.1922
Мать ребёнка: Пакина Татьяна Давидовна
Резимовских юрт Подгородной волости Березовского уезда
Восприемники: Люлюкарских юрт Подгородной волости Березовского уезда инородец Николай Александров Сангилев и инородческая девица Ареневских юрт Подгородной волости Мария Алексеева Лыпшыкова
Смерть
1932