Пакина (Рукова) Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1900
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1900
Восприемники: Кугинских юрт инородец Константин Георгиев Лелятов и инородческая жена Варвара Дионисьева Мелентьева. Священник Василий Молоков
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1926
Дочь: Пакина Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Пакин Николай Семенович
Восприемники: города Березова крестьянин Георгий Михайлов Чичев и крестьянка Евонмия Зосимова Сыромятникова. Протеирей Гавриил Леонтьев
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Пакин Николай Семенович
Восприемники: села Березова гражданин Иаков Васильев Рочев и гражданка Татьяна Елизарева Чичева. Священник Иаков Новицкий
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Пакина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Пакин Николай Семенович
Рождение ребёнка
18.12.1934
Дочь: Сондина (Пакина) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Пакин Николай Семенович
Смерть
1941