Пакина (Рукова) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пакина (Рукова) Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1900

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1900

Отец: Руков Иван Семенович

Мать: Рукова (Ендырева) Евдокия Николаевна

Восприемники: Кугинских юрт инородец Константин Георгиев Лелятов и инородческая жена Варвара Дионисьева Мелентьева. Священник Василий Молоков
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пакин Николай Семенович

Рождение ребёнка
16.11.1926

Дочь: Пакина Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Пакин Николай Семенович

Восприемники: города Березова крестьянин Георгий Михайлов Чичев и крестьянка Евонмия Зосимова Сыромятникова. Протеирей Гавриил Леонтьев
Рождение ребёнка
1929

Сын: Пакин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Пакин Николай Семенович

Восприемники: села Березова гражданин Иаков Васильев Рочев и гражданка Татьяна Елизарева Чичева. Священник Иаков Новицкий
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Пакина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Пакин Николай Семенович

Рождение ребёнка
18.12.1934

Дочь: Сондина (Пакина) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Пакин Николай Семенович

Смерть
1941

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