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Райккерус Иван Петрович

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

27.10.1861

Дата смерти

25.04.1918

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1861

Отец: Райккерус Петр Томасович

Мать: Райккерус (Лемпинен) Ева Андреевна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Райккерус (Райккерус) Мария Абрамовна

Рождение ребёнка
23.12.1894

Сын: Райккерус Абрам Иванович

Мать ребёнка: Райккерус (Райккерус) Мария Абрамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.09.1897

Дочь: (Райккерус) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Райккерус (Райккерус) Мария Абрамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.10.1902

Дочь: Наппу (Райккерус) София Ивановна

Мать ребёнка: Райккерус (Райккерус) Мария Абрамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
25.04.1918

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