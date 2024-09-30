Райккерус Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения27.10.1861
Дата смерти25.04.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1861
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1894
Мать ребёнка: Райккерус (Райккерус) Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
27.09.1897
Дочь: (Райккерус) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Райккерус (Райккерус) Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
14.10.1902
Дочь: Наппу (Райккерус) София Ивановна
Мать ребёнка: Райккерус (Райккерус) Мария Абрамовна
Смерть
25.04.1918