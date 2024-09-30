Райккерус (Райккерус) Мария Абрамовна
Место рождения
Дата рождения02.08.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1868
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1894
Отец ребёнка: Райккерус Иван Петрович
Рождение ребёнка
27.09.1897
Дочь: (Райккерус) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Райккерус Иван Петрович
Рождение ребёнка
14.10.1902
Дочь: Наппу (Райккерус) София Ивановна
Отец ребёнка: Райккерус Иван Петрович
Смерть
Неизвестно