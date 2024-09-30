Райккерус (Райккерус) Мария Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРайккерус (Райккерус) Мария Абрамовна

Райккерус (Райккерус) Мария Абрамовна

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

02.08.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1868

Отец: Райккерус Абрам Петрович

Мать: Райккерус (Ватиска) Ева Андреевна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Райккерус Иван Петрович

Рождение ребёнка
23.12.1894

Сын: Райккерус Абрам Иванович

Отец ребёнка: Райккерус Иван Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.09.1897

Дочь: (Райккерус) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Райккерус Иван Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.10.1902

Дочь: Наппу (Райккерус) София Ивановна

Отец ребёнка: Райккерус Иван Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.