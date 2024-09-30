Райккерус (Лемпинен) Ева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1851
Рождение ребёнка
22.09.1852
Сын: Райккерус Андрей Петрович
Отец ребёнка: Райккерус Петр Томасович
Рождение ребёнка
01.08.1855
Отец ребёнка: Райккерус Петр Томасович
Рождение ребёнка
19.12.1858
Дочь: Риккинен (Райккерус) Мария Петровна
Отец ребёнка: Райккерус Петр Томасович
Рождение ребёнка
27.10.1861
Отец ребёнка: Райккерус Петр Томасович
Рождение ребёнка
17.11.1868
Сын: Райккерус Александр Петрович
Отец ребёнка: Райккерус Петр Томасович
Смерть
Неизвестно