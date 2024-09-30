Райккерус (Лемпинен) Ева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Лемпинен) Ева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1851

Муж: Райккерус Петр Томасович

Рождение ребёнка
22.09.1852

Сын: Райккерус Андрей Петрович

Отец ребёнка: Райккерус Петр Томасович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.08.1855

Сын: Райккерус Абрам Петрович

Отец ребёнка: Райккерус Петр Томасович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.12.1858

Дочь: Риккинен (Райккерус) Мария Петровна

Отец ребёнка: Райккерус Петр Томасович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.10.1861

Сын: Райккерус Иван Петрович

Отец ребёнка: Райккерус Петр Томасович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.11.1868

Сын: Райккерус Александр Петрович

Отец ребёнка: Райккерус Петр Томасович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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