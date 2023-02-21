Макаровская (Нефедовская) Анфиса Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1978
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Бречалова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Макаровский Василий
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Попова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Макаровский Василий
Место жительства
Неизвестно
Клюкинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаровский Василий
Смерть
1978