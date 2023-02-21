Макаровская (Нефедовская) Анфиса Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаровская (Нефедовская) Анфиса Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Нефедовский Афанасий Филиппович

Мать: Нефедовская (брагина) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Бречалова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Макаровский Василий

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Попова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Макаровский Василий

Место жительства
Неизвестно
Клюкинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаровский Василий

Смерть
1978
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