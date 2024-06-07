Зайков Василий Анисимович 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайков Василий Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Зайков Анисим Семенович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Вотинцова (Зайкова) Парасковья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Зайков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1819

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