Зайков Анисим Семенович 1720 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайков Анисим Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Зайков Семен Давыдович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Зайков Павел Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Зайков Василий Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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