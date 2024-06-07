Зайков Анисим Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Зайков Семен Давыдович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Зайков Василий Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно