Зяблова (Ненашева) Александра Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1867 ст.
Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.08.1899 ст.
Отец ребёнка: Зяблов Петр Герасимов
Володарка, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно