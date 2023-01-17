Зяблова (Ненашева) Александра Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зяблова (Ненашева) Александра Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1850 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1867 ст.

Муж: Зяблов Петр Герасимов

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.08.1899 ст.

Сын: Зяблов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Зяблов Петр Герасимов

Володарка, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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