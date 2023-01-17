Свиридов Тарасий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Свиридов Пармен Тарасович
Мать ребёнка: Свиридова Пелагея Петровна
Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно