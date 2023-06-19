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Богаченко Ирина Тарасиевна

Место рождения

Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

16.04.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1880 ст.

Отец: Свиридов Тарасий Леонтьевич

Мать: Свиридова Евдокия Калистратовна

Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
07.10.1901 ст.

Муж: Гаврюшев Федор Емельянович

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАКО (Кемерово) Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 151
Рождение ребёнка
08.08.1902

Сын: Гаврюшев Василий Федорович

Отец ребёнка: Гаврюшев Федор Емельянович

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАКО (Кемерово) Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 150
Рождение ребёнка
26.04.1904 ст.

Сын: Гаврюшев Степан Федорович

Отец ребёнка: Гаврюшев Федор Емельянович

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАКО (Кемерово) Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 261Б
Бракосочетание
09.11.1907 ст.

Муж: Богаченко Александр Анисимович

Знаменка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАКО (Кемерово) Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 376
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Богаченко Василиса Александровна

Отец ребёнка: Богаченко Александр Анисимович

Знаменка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.07.1910 ст.

Сын: Богаченко Трофим Александрович

Отец ребёнка: Богаченко Александр Анисимович

Знаменка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАКО (Кемерово), Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 401
Рождение ребёнка
27.05.1912 ст.

Сын: Богаченко Георгий Александрович

Отец ребёнка: Богаченко Александр Анисимович

Знаменка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАКО (Кемерово), Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 401
Рождение ребёнка
1914

Сын: Богаченко Михаил Александрович

Отец ребёнка: Богаченко Александр Анисимович

Знаменка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Богаченко Наталья Александровна

Отец ребёнка: Богаченко Александр Анисимович

Знаменка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.06.1919

Сын: Богаченко Николай Александрович

Отец ребёнка: Богаченко Александр Анисимович

Знаменка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно