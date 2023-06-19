Богаченко Ирина Тарасиевна
Место рождения
Дата рождения16.04.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1880 ст.
Бракосочетание
07.10.1901 ст.
ГАКО (Кемерово) Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 151
Рождение ребёнка
08.08.1902
Сын: Гаврюшев Василий Федорович
Отец ребёнка: Гаврюшев Федор Емельянович
ГАКО (Кемерово) Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 150
Рождение ребёнка
26.04.1904 ст.
Сын: Гаврюшев Степан Федорович
Отец ребёнка: Гаврюшев Федор Емельянович
ГАКО (Кемерово) Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 261Б
Бракосочетание
09.11.1907 ст.
ГАКО (Кемерово) Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 376
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Богаченко Василиса Александровна
Отец ребёнка: Богаченко Александр Анисимович
Рождение ребёнка
23.07.1910 ст.
Сын: Богаченко Трофим Александрович
Отец ребёнка: Богаченко Александр Анисимович
ГАКО (Кемерово), Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 401
Рождение ребёнка
27.05.1912 ст.
Сын: Богаченко Георгий Александрович
Отец ребёнка: Богаченко Александр Анисимович
ГАКО (Кемерово), Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 401
Рождение ребёнка
1914
Сын: Богаченко Михаил Александрович
Отец ребёнка: Богаченко Александр Анисимович
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Богаченко Наталья Александровна
Отец ребёнка: Богаченко Александр Анисимович
Рождение ребёнка
10.06.1919
Сын: Богаченко Николай Александрович
Отец ребёнка: Богаченко Александр Анисимович
Смерть
Неизвестно