Гаврюшев Федор Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиДо 1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.1901 ст.
ГАКО (Кемерово) Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 151
Рождение ребёнка
08.08.1902
Сын: Гаврюшев Василий Федорович
Мать ребёнка: Богаченко Ирина Тарасиевна
ГАКО (Кемерово) Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 150
Рождение ребёнка
26.04.1904 ст.
Сын: Гаврюшев Степан Федорович
Мать ребёнка: Богаченко Ирина Тарасиевна
ГАКО (Кемерово) Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 261Б
Смерть
До 1907