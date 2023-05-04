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Гаврюшев Федор Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

До 1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.10.1901 ст.

Жена: Богаченко Ирина Тарасиевна

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАКО (Кемерово) Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 151
Рождение ребёнка
08.08.1902

Сын: Гаврюшев Василий Федорович

Мать ребёнка: Богаченко Ирина Тарасиевна

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАКО (Кемерово) Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 150
Рождение ребёнка
26.04.1904 ст.

Сын: Гаврюшев Степан Федорович

Мать ребёнка: Богаченко Ирина Тарасиевна

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАКО (Кемерово) Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 261Б
Смерть
До 1907

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