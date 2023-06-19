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Качина Варвара Тарасиевна

Место рождения

Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свиридов Тарасий Леонтьевич

Мать: не указана

Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.10.1903

Сын: Качин Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Качин Семен Николаевич

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 150 т. 1
Рождение ребёнка
14.11.1913 ст.

Сын: Качин Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Качин Семен Николаевич

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.12.1916 ст.

Сын: Качин Филипп Семёнович

Отец ребёнка: Качин Семен Николаевич

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.01.1918

Дочь: Качина Ефросинья Семёновна

Отец ребёнка: Качин Семен Николаевич

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качин Семен Николаевич

Смерть
Неизвестно