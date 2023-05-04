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Качин Семен Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качина Варвара Тарасиевна

Рождение ребёнка
04.10.1903

Сын: Качин Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Качина Варвара Тарасиевна

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 150 т. 1
Рождение ребёнка
14.11.1913 ст.

Сын: Качин Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Качина Варвара Тарасиевна

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.12.1916 ст.

Сын: Качин Филипп Семёнович

Мать ребёнка: Качина Варвара Тарасиевна

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.01.1918

Дочь: Качина Ефросинья Семёновна

Мать ребёнка: Качина Варвара Тарасиевна

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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