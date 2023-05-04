Качин Семен Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1903
Мать ребёнка: Качина Варвара Тарасиевна
Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 150 т. 1
Рождение ребёнка
14.11.1913 ст.
Мать ребёнка: Качина Варвара Тарасиевна
Рождение ребёнка
14.12.1916 ст.
Мать ребёнка: Качина Варвара Тарасиевна
Рождение ребёнка
14.01.1918
Дочь: Качина Ефросинья Семёновна
Мать ребёнка: Качина Варвара Тарасиевна
Смерть
Неизвестно