Симонов Иван Герасимович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Симонов Герасим Михайлович
Мать: Симонова жена Герасима
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Артемьева Мария Симонова
Мать ребёнка: Симонова Надежда Степановна
Бракосочетание
11.11.1884
Рождение ребёнка
23.08.1889
Дочь: Бычкова Наталья Симонова
Мать ребёнка: Симонова Пелагея Вавилина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно