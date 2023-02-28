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Симонов Иван Герасимович

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Симонов Герасим Михайлович

Мать: Симонова жена Герасима

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Артемьева Мария Симонова

Мать ребёнка: Симонова Надежда Степановна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
11.11.1884

Жена: Симонова Пелагея Вавилина

Рождение ребёнка
23.08.1889

Дочь: Бычкова Наталья Симонова

Мать ребёнка: Симонова Пелагея Вавилина

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Надежда Степановна

Смерть
Неизвестно
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