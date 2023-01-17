Бычкова Наталья Симонова
Место рождения
Дата рождения23.08.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1889
Рождение ребёнка
22.09.1909
Отец ребёнка: Бычков Федор Андреевич
Бракосочетание
19.?.1909
Рождение ребёнка
29.02.1912
Отец ребёнка: Бычков Федор Андреевич
Рождение ребёнка
02.02.1913
Отец ребёнка: Бычков Федор Андреевич
Рождение ребёнка
05.06.1915
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Бычков Федор Андреевич
Рождение ребёнка
18.06.1918
Дочь: Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Бычков Федор Андреевич
Смерть
Неизвестно