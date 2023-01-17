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Бычкова Наталья Симонова

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

23.08.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1889

Отец: Симонов Иван Герасимович

Мать: Симонова Пелагея Вавилина

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1909

Сын: Бычков Иван Федорович

Отец ребёнка: Бычков Федор Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
19.?.1909

Муж: Бычков Федор Андреевич

Рождение ребёнка
29.02.1912

Сын: Бычков Василий Федорович

Отец ребёнка: Бычков Федор Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.02.1913

Сын: Бычков Семен Федорович

Отец ребёнка: Бычков Федор Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.06.1915

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Бычков Федор Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1918

Дочь: Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Бычков Федор Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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