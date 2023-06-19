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Бычков Федор Андреевич

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.02.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1885

Отец: Бычков Андрей Данилович

Мать: Бычкова Ольга Сорокина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.09.1909

Сын: Бычков Иван Федорович

Мать ребёнка: Бычкова Наталья Симонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
19.?.1909

Жена: Бычкова Наталья Симонова

Рождение ребёнка
29.02.1912

Сын: Бычков Василий Федорович

Мать ребёнка: Бычкова Наталья Симонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.02.1913

Сын: Бычков Семен Федорович

Мать ребёнка: Бычкова Наталья Симонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.06.1915

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Бычкова Наталья Симонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1918

Дочь: Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Бычкова Наталья Симонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно