Бычков Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения09.02.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1885
Отец: Бычков Андрей Данилович
Мать: Бычкова Ольга Сорокина
Рождение ребёнка
22.09.1909
Мать ребёнка: Бычкова Наталья Симонова
Бракосочетание
19.?.1909
Жена: Бычкова Наталья Симонова
Рождение ребёнка
29.02.1912
Мать ребёнка: Бычкова Наталья Симонова
Рождение ребёнка
02.02.1913
Мать ребёнка: Бычкова Наталья Симонова
Рождение ребёнка
05.06.1915
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Бычкова Наталья Симонова
Рождение ребёнка
18.06.1918
Дочь: Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Бычкова Наталья Симонова
Смерть
Неизвестно