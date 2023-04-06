Бычкова Ольга Сорокина
Место рождения
Дата рождения17.07.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1855
Бракосочетание
28.?.1874
Рождение ребёнка
27.05.1876
Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович
Рождение ребёнка
06.08.1878
Дочь: Вилкова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович
Рождение ребёнка
14.11.1880
Сын: Бычков Илларион Андреевич
Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович
Рождение ребёнка
01.07.1883
Дочь: Акимова Марфа Бычкова
Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович
Рождение ребёнка
09.02.1885
Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович
Рождение ребёнка
08.05.1887
Дочь: Иванова Гликерия Бычкова
Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович
Рождение ребёнка
15.02.1889
Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович
Рождение ребёнка
08.12.1890
Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович
Рождение ребёнка
18.12.1892
Сын: Бычков Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович
Рождение ребёнка
16.08.1894
Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович
Рождение ребёнка
15.06.1896
Дочь: Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович
Рождение ребёнка
01.12.1897
Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович
Рождение ребёнка
23.06.1899
Дочь: Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович
Смерть
Неизвестно