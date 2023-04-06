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Бычкова Ольга Сорокина

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

17.07.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1855

Отец: Сорокин - Мартынов Яков Федорович

Мать: Сорокина - Мартынова Варвара Кузьминична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.?.1874

Муж: Бычков Андрей Данилович

Рождение ребёнка
27.05.1876

Сын: Бычков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1878

Дочь: Вилкова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.11.1880

Сын: Бычков Илларион Андреевич

Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1883

Дочь: Акимова Марфа Бычкова

Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1885

Сын: Бычков Федор Андреевич

Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.05.1887

Дочь: Иванова Гликерия Бычкова

Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1889

Сын: Бычков Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.12.1890

Сын: Бычков Фирс Андреевич

Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.12.1892

Сын: Бычков Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.08.1894

Сын: Бычков Флор Андреевич

Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1896

Дочь: Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1897

Сын: Бычков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.06.1899

Дочь: Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Бычков Андрей Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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