Сорокина - Мартынова Варвара Кузьминична
Место рожденияДеревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1820
Дата смерти05.12.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Сергеева Васса Сорокина
Отец ребёнка: Сорокин - Мартынов Яков Федорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Домна Яковлевна
Отец ребёнка: Сорокин - Мартынов Яков Федорович
Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1851
Сын: Сорокин Леонтий Яковлевич
Отец ребёнка: Сорокин - Мартынов Яков Федорович
Рождение ребёнка
17.07.1855
Дочь: Бычкова Ольга Сорокина
Отец ребёнка: Сорокин - Мартынов Яков Федорович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Данилина Матрена Сорокина
Отец ребёнка: Сорокин - Мартынов Яков Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1891