Сорокина - Мартынова Варвара Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина - Мартынова Варвара Кузьминична

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Место рождения

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1820

Дата смерти

05.12.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Сергеева Васса Сорокина

Отец ребёнка: Сорокин - Мартынов Яков Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Домна Яковлевна

Отец ребёнка: Сорокин - Мартынов Яков Федорович

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1851

Сын: Сорокин Леонтий Яковлевич

Отец ребёнка: Сорокин - Мартынов Яков Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1855

Дочь: Бычкова Ольга Сорокина

Отец ребёнка: Сорокин - Мартынов Яков Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Данилина Матрена Сорокина

Отец ребёнка: Сорокин - Мартынов Яков Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин - Мартынов Яков Федорович

Смерть
05.12.1891
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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