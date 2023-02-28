Сорокин Леонтий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения09.06.1851
Дата смерти21.07.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1851
Рождение ребёнка
19.11.1871
Мать ребёнка: Сорокина Дарья Митрофановна
Бракосочетание
18.?.1871
Рождение ребёнка
03.03.1873
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: Сорокина Дарья Митрофановна
Рождение ребёнка
18.07.1874
Дочь: Мария Сорокина
Мать ребёнка: Сорокина Дарья Митрофановна
Смерть
21.07.1909
Причина смерти: от чахотки