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Сорокин Леонтий Яковлевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.06.1851

Дата смерти

21.07.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1851

Отец: Сорокин - Мартынов Яков Федорович

Мать: Сорокина - Мартынова Варвара Кузьминична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.11.1871

Сын: Сорокин Яков Леонтьевич

Мать ребёнка: Сорокина Дарья Митрофановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.?.1871

Жена: Сорокина Дарья Митрофановна

Рождение ребёнка
03.03.1873

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Сорокина Дарья Митрофановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.07.1874

Дочь: Мария Сорокина

Мать ребёнка: Сорокина Дарья Митрофановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
21.07.1909
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от чахотки
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