Сорокин Яков Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1871
Бракосочетание
05.02.1892
Рождение ребёнка
04.06.1893
Дочь: Павлова Феодосия Сорокина
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
16.12.1895
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
14.09.1898
Сын: Сорокин Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
08.11.1900
Дочь: Степанида Яковлевна
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
28.05.1902
Сын: Сорокин Вов Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
01.01.1905
Сын: Сорокин Вов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
04.04.1907
Сын: Сорокин Вов Терентий Яковлевич
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
03.11.1909
Сын: Сорокин Вов Никандр Яковлевич
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
12.03.1912
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
01.12.1914
Сын: Сорокин Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
16.05.1917
Дочь: Антонина Сорокина
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Андреева
Смерть
Неизвестно