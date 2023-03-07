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Сорокин Яков Леонтьевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.11.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1871

Отец: Сорокин Леонтий Яковлевич

Мать: Сорокина Дарья Митрофановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.02.1892

Жена: Сорокина Анастасия Андреева

Рождение ребёнка
04.06.1893

Дочь: Павлова Феодосия Сорокина

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Андреева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.12.1895

Сын: Сорокин Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Андреева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.09.1898

Сын: Сорокин Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Андреева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1900

Дочь: Степанида Яковлевна

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Андреева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1902

Сын: Сорокин Вов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Андреева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1905

Сын: Сорокин Вов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Андреева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.04.1907

Сын: Сорокин Вов Терентий Яковлевич

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Андреева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.11.1909

Сын: Сорокин Вов Никандр Яковлевич

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Андреева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.03.1912

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Андреева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1914

Сын: Сорокин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Андреева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1917

Дочь: Антонина Сорокина

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Андреева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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