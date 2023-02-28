Сорокина Анастасия Андреева
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Абрамов-Андреев Степан Дмитриевич
Мать: ?
Дочь: Павлова Феодосия Сорокина
Отец ребёнка: Сорокин Яков Леонтьевич
Отец ребёнка: Сорокин Яков Леонтьевич
Сын: Сорокин Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Сорокин Яков Леонтьевич
Дочь: Степанида Яковлевна
Отец ребёнка: Сорокин Яков Леонтьевич
Сын: Сорокин Вов Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Сорокин Яков Леонтьевич
Сын: Сорокин Вов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Сорокин Яков Леонтьевич
Сын: Сорокин Вов Терентий Яковлевич
Отец ребёнка: Сорокин Яков Леонтьевич
Сын: Сорокин Вов Никандр Яковлевич
Отец ребёнка: Сорокин Яков Леонтьевич
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Сорокин Яков Леонтьевич
Сын: Сорокин Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Сорокин Яков Леонтьевич
Дочь: Антонина Сорокина
Отец ребёнка: Сорокин Яков Леонтьевич