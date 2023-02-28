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Сорокина Анастасия Андреева

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Абрамов-Андреев Степан Дмитриевич

Мать: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.02.1892

Муж: Сорокин Яков Леонтьевич

Рождение ребёнка
04.06.1893

Дочь: Павлова Феодосия Сорокина

Отец ребёнка: Сорокин Яков Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.12.1895

Сын: Сорокин Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Сорокин Яков Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.09.1898

Сын: Сорокин Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Сорокин Яков Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1900

Дочь: Степанида Яковлевна

Отец ребёнка: Сорокин Яков Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1902

Сын: Сорокин Вов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Сорокин Яков Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1905

Сын: Сорокин Вов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Сорокин Яков Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.04.1907

Сын: Сорокин Вов Терентий Яковлевич

Отец ребёнка: Сорокин Яков Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.11.1909

Сын: Сорокин Вов Никандр Яковлевич

Отец ребёнка: Сорокин Яков Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.03.1912

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Сорокин Яков Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1914

Сын: Сорокин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Сорокин Яков Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1917

Дочь: Антонина Сорокина

Отец ребёнка: Сорокин Яков Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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