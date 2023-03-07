Вилкова Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения06.08.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1878
Отец: Бычков Андрей Данилович
Мать: Бычкова Ольга Сорокина
Бракосочетание
21.?.1904
Рождение ребёнка
01.03.1905
Сын: Толченинов Арсений Николаевич
Отец ребёнка: Толченинов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Толченинов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Толченинов Николай Иванович
Бракосочетание
01.?.1920
Смерть
Неизвестно