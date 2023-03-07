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Вилкова Евдокия Андреевна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.08.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1878

Отец: Бычков Андрей Данилович

Мать: Бычкова Ольга Сорокина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
21.?.1904

Муж: Толченинов Николай Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1905

Сын: Толченинов Арсений Николаевич

Отец ребёнка: Толченинов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Толченинов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Толченинов Николай Иванович

Бракосочетание
01.?.1920

Муж: Вилков Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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