Симонов Герасим Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Симонова жена Герасима
Рождение ребёнка
1842
Сын: Симонов Абрам (Авраамий) Герасимович
Мать ребёнка: Симонова жена Герасима
Рождение ребёнка
1854
Сын: Симонов Филипп Герасимович
Мать ребёнка: Симонова жена Герасима
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Евдокия Симонова
Мать ребёнка: Симонова жена Герасима
Рождение ребёнка
1865
Сын: Симонов Андрей Герасимович
Мать ребёнка: Симонова жена Герасима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симонова жена Герасима
Смерть
Неизвестно