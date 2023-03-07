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Симонов Герасим Михайлович

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Симонов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Симонова жена Герасима

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Симонов Абрам (Авраамий) Герасимович

Мать ребёнка: Симонова жена Герасима

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Симонов Филипп Герасимович

Мать ребёнка: Симонова жена Герасима

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Евдокия Симонова

Мать ребёнка: Симонова жена Герасима

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1865

Сын: Симонов Андрей Герасимович

Мать ребёнка: Симонова жена Герасима

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова жена Герасима

Смерть
Неизвестно
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