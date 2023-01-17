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Симонов Филипп Герасимович

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Симонов Герасим Михайлович

Мать: Симонова жена Герасима

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1875

Жена: Симонова Гликерия Кондрашова

Рождение ребёнка
08.09.1878

Дочь: Егорова Минодора Симонова

Мать ребёнка: Симонова Гликерия Кондрашова

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Томбасова Анастасия Симонова

Мать ребёнка: Симонова Гликерия Кондрашова

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1881

Сын: Симонов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Симонова Гликерия Кондрашова

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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