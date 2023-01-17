Симонов Филипп Герасимович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Симонов Герасим Михайлович
Мать: Симонова жена Герасима
Бракосочетание
10.?.1875
Рождение ребёнка
08.09.1878
Дочь: Егорова Минодора Симонова
Мать ребёнка: Симонова Гликерия Кондрашова
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Томбасова Анастасия Симонова
Мать ребёнка: Симонова Гликерия Кондрашова
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Симонова Гликерия Кондрашова
Смерть
Неизвестно