Симонова жена Герасима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Симонов Герасим Михайлович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Симонов Абрам (Авраамий) Герасимович
Отец ребёнка: Симонов Герасим Михайлович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Симонов Филипп Герасимович
Отец ребёнка: Симонов Герасим Михайлович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Евдокия Симонова
Отец ребёнка: Симонов Герасим Михайлович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Симонов Андрей Герасимович
Отец ребёнка: Симонов Герасим Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно