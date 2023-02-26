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Варфоломей Максимов

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Место рождения

д.Шлюхино

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Максим Павлов

Мать: Татьяна Гаврилова

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
1849

Сын: Варнава Варфоломеев

Мать ребёнка: Ксения Гаврилова

Рождение ребёнка
31.05.1850

Сын: Устин Варфоломеев

Мать ребёнка: Ксения Гаврилова

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
07.05.1852

Дочь: Елена Варфоломеева

Мать ребёнка: Ксения Гаврилова

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
31.01.1857

Сын: Трифон Варфоломеев

Мать ребёнка: Анна Богданова

д.Шлюхино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Богданова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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