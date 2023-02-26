Варфоломей Максимов
Место рожденияд.Шлюхино
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Максим Павлов
Мать: Татьяна Гаврилова
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
1849
Сын: Варнава Варфоломеев
Мать ребёнка: Ксения Гаврилова
Рождение ребёнка
31.05.1850
Сын: Устин Варфоломеев
Мать ребёнка: Ксения Гаврилова
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
07.05.1852
Дочь: Елена Варфоломеева
Мать ребёнка: Ксения Гаврилова
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
31.01.1857
Сын: Трифон Варфоломеев
Мать ребёнка: Анна Богданова
д.Шлюхино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Богданова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Гаврилова
Смерть
Неизвестно