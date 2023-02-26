Тихон Максимов
Место рожденияд.Шлюхино
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: Максим Павлов
Мать: Татьяна Гаврилова
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
08.02.1831
Сын: Дмитрий Тихонов
Мать ребёнка: Анна (Дорофеева)
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
07.10.1832
Сын: Фома Тихонов
Мать ребёнка: Анна (Дорофеева)
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
30.07.1834
Дочь: Соломония Тихонова
Мать ребёнка: Анна (Дорофеева)
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
01.03.1837
Сын: Герасим Тихонов
Мать ребёнка: Анна (Дорофеева)
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1840
Дочь: Марфа Тихонова
Мать ребёнка: Анна (Дорофеева)
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
03.06.1840
Дочь: Мария Тихонова
Мать ребёнка: Анна (Дорофеева)
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
1841
Сын: Косьма Тихонов
Мать ребёнка: Анна (Дорофеева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна (Дорофеева)
Смерть
Неизвестно