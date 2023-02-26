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Тихон Максимов

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Место рождения

д.Шлюхино

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: Максим Павлов

Мать: Татьяна Гаврилова

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
08.02.1831

Сын: Дмитрий Тихонов

Мать ребёнка: Анна (Дорофеева)

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
07.10.1832

Сын: Фома Тихонов

Мать ребёнка: Анна (Дорофеева)

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
30.07.1834

Дочь: Соломония Тихонова

Мать ребёнка: Анна (Дорофеева)

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
01.03.1837

Сын: Герасим Тихонов

Мать ребёнка: Анна (Дорофеева)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1840

Дочь: Марфа Тихонова

Мать ребёнка: Анна (Дорофеева)

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
03.06.1840

Дочь: Мария Тихонова

Мать ребёнка: Анна (Дорофеева)

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
1841

Сын: Косьма Тихонов

Мать ребёнка: Анна (Дорофеева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна (Дорофеева)

Смерть
Неизвестно
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