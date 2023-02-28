Герасим Тихонов
Место рождения
Дата рождения01.03.1837
Дата смерти05.04.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1837
Отец: Тихон Максимов
Мать: Анна (Дорофеева)
Бракосочетание
22.01.1860
Жена: Васса Николаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1860
Дочь: Варвара Герасимова
Мать ребёнка: Васса Николаева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Максим Герасимов
Мать ребёнка: Васса Николаева
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1871
Сын: Филипп Герасимов
Мать ребёнка: Васса Николаева
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1874
Дочь: Анна Герасимова
Мать ребёнка: Васса Николаева
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1875
Сын: Иоанн Герасимов
Мать ребёнка: Васса Николаева
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
10.01.1877
Сын: Михаил Герасимов
Мать ребёнка: Васса Николаева
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1882
Дочь: Фёкла Герасимова
Мать ребёнка: Васса Николаева
д.Шлюхино
Смерть
05.04.1884
д.Шлюхино ( Станигов тож ) Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.