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Герасим Тихонов

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

01.03.1837

Дата смерти

05.04.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1837

Отец: Тихон Максимов

Мать: Анна (Дорофеева)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.01.1860

Жена: Васса Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1860

Дочь: Варвара Герасимова

Мать ребёнка: Васса Николаева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Максим Герасимов

Мать ребёнка: Васса Николаева

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1871

Сын: Филипп Герасимов

Мать ребёнка: Васса Николаева

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1874

Дочь: Анна Герасимова

Мать ребёнка: Васса Николаева

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1875

Сын: Иоанн Герасимов

Мать ребёнка: Васса Николаева

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
10.01.1877

Сын: Михаил Герасимов

Мать ребёнка: Васса Николаева

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1882

Дочь: Фёкла Герасимова

Мать ребёнка: Васса Николаева

д.Шлюхино
Смерть
05.04.1884
д.Шлюхино ( Станигов тож ) Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
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