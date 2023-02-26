Михаил Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Герасимов

Место рождения

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.01.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

1843 г.р.

Жена

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1877

Отец: Герасим Тихонов

Мать: Васса Николаева

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1898

Жена: Параскева Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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