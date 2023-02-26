Михаил Герасимов
Место рожденияд.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.01.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1877
Отец: Герасим Тихонов
Мать: Васса Николаева
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1898
Жена: Параскева Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно