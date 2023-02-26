Ксения Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

19.05.1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Варнава Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Максимов

Рождение ребёнка
31.05.1850

Сын: Устин Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Максимов

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
07.05.1852

Дочь: Елена Варфоломеева

Отец ребёнка: Варфоломей Максимов

д.Шлюхино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варфоломей Максимов

Смерть
19.05.1852
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