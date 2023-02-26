Ксения Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти19.05.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Варнава Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Максимов
Рождение ребёнка
31.05.1850
Сын: Устин Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Максимов
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
07.05.1852
Дочь: Елена Варфоломеева
Отец ребёнка: Варфоломей Максимов
д.Шлюхино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варфоломей Максимов
Смерть
19.05.1852