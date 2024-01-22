Былов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБылов Павел Иванович

Былов Павел Иванович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

03.06.1895

Дата смерти

02.08.1895

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1895

Отец: Былов Иван Андреевич

Мать: Былова -- Анна Андреевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Смерть
02.08.1895
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]

Мы используем куки для улучшения работы сайта.