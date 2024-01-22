Былов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения03.06.1895
Дата смерти02.08.1895
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.06.1895
Отец: Былов Иван Андреевич
Мать: Былова -- Анна Андреевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Смерть
02.08.1895
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]