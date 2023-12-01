Былова -- Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Былова -- Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1895

Сын: Былов Павел Иванович

Отец ребёнка: Былов Иван Андреевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
1900

Сын: Былов Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Былов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
12.06.1902

Дочь: Былова Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Былов Иван Андреевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Былова София Ивановна

Отец ребёнка: Былов Иван Андреевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.12.1906

Дочь: Былова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Былов Иван Андреевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Былова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Былов Иван Андреевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Былов Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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