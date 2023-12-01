Былова -- Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1895
Сын: Былов Павел Иванович
Отец ребёнка: Былов Иван Андреевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Былов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
12.06.1902
Дочь: Былова Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Былов Иван Андреевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Былова София Ивановна
Отец ребёнка: Былов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
01.12.1906
Дочь: Былова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Былов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Былова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Былов Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Былов Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно