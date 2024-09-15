Былов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1866
Отец: Былов Андрей Николаевич
Мать: Былова -- Афанасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Былова -- Анна Андреевна
Рождение ребёнка
03.06.1895
Сын: Былов Павел Иванович
Мать ребёнка: Былова -- Анна Андреевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Былова -- Анна Андреевна
Рождение ребёнка
12.06.1902
Дочь: Былова Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Былова -- Анна Андреевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
22.10.1904
Дочь: Былова София Ивановна
Мать ребёнка: Былова -- Анна Андреевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
01.12.1906
Дочь: Былова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Былова -- Анна Андреевна
Рождение ребёнка
16.05.1909
Дочь: Былова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Былова -- Анна Андреевна
спирино
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Былова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Былова -- Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно