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Былов Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Былов Андрей Николаевич

Мать: Былова -- Афанасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Былова -- Анна Андреевна

Рождение ребёнка
03.06.1895

Сын: Былов Павел Иванович

Мать ребёнка: Былова -- Анна Андреевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
1900

Сын: Былов Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Былова -- Анна Андреевна

Рождение ребёнка
12.06.1902

Дочь: Былова Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Былова -- Анна Андреевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
22.10.1904

Дочь: Былова София Ивановна

Мать ребёнка: Былова -- Анна Андреевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
01.12.1906

Дочь: Былова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Былова -- Анна Андреевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.05.1909

Дочь: Былова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Былова -- Анна Андреевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Былова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Былова -- Анна Андреевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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