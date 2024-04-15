Пархоменко Степан Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Пархоменко Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пархоменко Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Пархоменко Иван Степанович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
06.10.1856 ст.
Дочь: Параскева Степановна
Мать ребёнка: Пархоменко Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1863 ст.
Сын: Пархоменко Демид Степанович
Мать ребёнка: Пархоменко Степанида Климентьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1R-8?i=599&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно