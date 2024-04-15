Пархоменко Степан Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко Степан Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Пархоменко Кузьма Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Пархоменко Григорий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Пархоменко Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
06.10.1856 ст.

Дочь: Параскева Степановна

Мать ребёнка: Пархоменко Матрона Ивановна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
14.08.1863 ст.

Сын: Пархоменко Демид Степанович

Мать ребёнка: Пархоменко Степанида Климентьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1R-8?i=599&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархоменко Степанида Климентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархоменко Матрона Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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