Пархоменко Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПархоменко Матрона Ивановна

Пархоменко Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
06.10.1856 ст.

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Пархоменко Степан Кузьмич

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархоменко Степан Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close