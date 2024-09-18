Белянин Никита Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянин Никита Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белянин Федор Васильев

Мать: Белянина (Сидельникова) Ксения Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1885

Сын: Белянин Иван Никитин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Киселева (Белянина) Параскева Никитина

Мать ребёнка: ?

Смерть
До 1906

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