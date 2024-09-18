Белянин Никита Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1885
Сын: Белянин Иван Никитин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Киселева (Белянина) Параскева Никитина
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1906