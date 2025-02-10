Белянин Василий Никитьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1903 ст.
Дочь: Белянина Дарья
Мать ребёнка: Белянина Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
28.08.1904 ст.
Мать ребёнка: Белянина Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
08.01.1909 ст.
Дочь: Белянина Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Белянина Пелагея Афанасьевна
Смерть
Неизвестно