Белянин Василий Никитьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Белянин Василий Никитьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белянин Никита Федоров

Мать: Белянина (Корчагина) Неонила Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белянина Пелагея Афанасьевна

Рождение ребёнка
07.03.1903 ст.

Дочь: Белянина Дарья

Мать ребёнка: Белянина Пелагея Афанасьевна

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
28.08.1904 ст.

Сын: Белянин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Белянина Пелагея Афанасьевна

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.01.1909 ст.

Дочь: Белянина Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Белянина Пелагея Афанасьевна

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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