Белянин Иван Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Белянин Никита Федоров
Мать: ?
Бракосочетание
30.10.1906
Рождение ребёнка
28.08.1910
Дочь: (Белянина) Елизавета Иванова
Мать ребёнка: Белянина (Соткова) Матрона Александрова
Рождение ребёнка
04.06.1915
Сын: Белянин Федор Иванов
Мать ребёнка: Белянина (Соткова) Матрона Александрова