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Белянин Иван Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Белянин Никита Федоров

Мать: ?

Бракосочетание
30.10.1906

Жена: Белянина (Соткова) Матрона Александрова

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
28.08.1910

Дочь: (Белянина) Елизавета Иванова

Мать ребёнка: Белянина (Соткова) Матрона Александрова

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.06.1915

Сын: Белянин Федор Иванов

Мать ребёнка: Белянина (Соткова) Матрона Александрова

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

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