Андрей Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Марья Андреевна

Мать ребёнка: Парасковья Дмитриевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Ларионов Борис Андреев

Мать ребёнка: Парасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Ларионов Михайло Андреев

Мать ребёнка: Парасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Осипов (Ларионов) Алексей Андреев

Мать ребёнка: Парасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Ларионова) Анна Андреева

Мать ребёнка: Парасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Ларионова) Ирина Андреева

Мать ребёнка: Парасковья Дмитриевна

Смерть
1747

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