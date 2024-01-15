Андрей Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Марья Андреевна
Мать ребёнка: Парасковья Дмитриевна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Парасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Парасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Осипов (Ларионов) Алексей Андреев
Мать ребёнка: Парасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Ларионова) Анна Андреева
Мать ребёнка: Парасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Ларионова) Ирина Андреева
Мать ребёнка: Парасковья Дмитриевна
Смерть
1747