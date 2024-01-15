Парасковья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Ларионов
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Андрей Ларионов
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Андрей Ларионов
Рождение ребёнка
1739
Сын: Осипов (Ларионов) Алексей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Ларионов
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Ларионова) Анна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Ларионов
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Ларионова) Ирина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Ларионов
Смерть
Неизвестно