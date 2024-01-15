Парасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Ларионов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Ларионов Борис Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ларионов

Рождение ребёнка
1734

Сын: Ларионов Михайло Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ларионов

Рождение ребёнка
1739

Сын: Осипов (Ларионов) Алексей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ларионов

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Ларионова) Анна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Ларионов

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Ларионова) Ирина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Ларионов

Смерть
Неизвестно

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