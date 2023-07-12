Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Долбешкин Алексей Миронович

Отец ребёнка: Долбешкин Мирон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долбешкин Адам Миронович

Отец ребёнка: Долбешкин Мирон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Мироновна

Отец ребёнка: Долбешкин Мирон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Мироновна

Отец ребёнка: Долбешкин Мирон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долбешкин Мирон Иванович

Смерть
Неизвестно
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