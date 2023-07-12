Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Сын: Долбешкин Алексей Миронович
Отец ребёнка: Долбешкин Мирон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Долбешкин Мирон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Мироновна
Отец ребёнка: Долбешкин Мирон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Мироновна
Отец ребёнка: Долбешкин Мирон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно