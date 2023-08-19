Долбешкин Мирон Иванович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
1926
Сын: Долбешкин Алексей Миронович
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Мироновна
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Мироновна
Мать ребёнка: Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна
Смерть
Неизвестно