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Долбешкин Мирон Иванович

Место рождения

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Долбешкин Иван Степанович

Мать: Долбешкина Арина Евдокимовна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1926

Сын: Долбешкин Алексей Миронович

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долбешкин Адам Миронович

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Мироновна

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Мироновна

Мать ребёнка: Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна

Смерть
Неизвестно
Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
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