Долбешкин Алексей Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбешкин Алексей Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Долбешкин Мирон Иванович

Мать: Ульяна

Смерть
Неизвестно
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